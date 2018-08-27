В Карелии очередь на жилье сократилась за 5 лет на 1%

По теме
Загрузка...
Доля семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих право на помощь государства, сократилась на 1% за 5 лет.
Это следует из отчета Карелиястата "Предоставление жилья гражданам" за 2013-2017 годы.
Согласно документу, в 2013 году в очереди на жилье стояло 22,2 тыс. семей. Это составляло 8,2% от общего количества семей в Карелии. К концу 2017 года их число сократилось до 19,5 тыс. (7,2%).
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
20.08.2018, 09:15
22.08.2018, 16:23
22.08.2018, 07:15
21.08.2018, 11:22
23.08.2018, 07:25
Аналитика
22.08.2018 16:23
Обществоведение
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
22.08.2018 14:28
22.08.2018 10:00
21.08.2018 09:33
21.08.2018 09:17
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
Новое
Сегодня 10:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии