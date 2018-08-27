В Карелии очередь на жилье сократилась за 5 лет на 1%

Доля семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих право на помощь государства, сократилась на 1% за 5 лет.

Это следует из отчета Карелиястата "Предоставление жилья гражданам" за 2013-2017 годы.

Согласно документу, в 2013 году в очереди на жилье стояло 22,2 тыс. семей. Это составляло 8,2% от общего количества семей в Карелии. К концу 2017 года их число сократилось до 19,5 тыс. (7,2%).

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