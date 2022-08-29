В Карелии очевидцы сообщают о падении лесовоза с моста (ФОТО)

По словам очевидцев, в Прионежском районе лесовоз обрушился в воду с моста.

Фото с места происшествия опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях к посту предполагаемый очевидец событий сообщила, что авария произошла в поселке Ладва-Ветка.

«Это Ладва-Ветка, Прионежский район. Мост новый, просто после дождей поднялась вода, потому что нет нормального выхода. Недалеко от этого места я проживаю. У нас сливаются три реки, но они посередине все заросли островами за много лет, совсем узкие проходы, поэтому так и получилось. Водитель не местный, просто он не мог понять, как идёт дорога, и направил вправо, а там сразу обвал с моста. Я лично подъехала и всё видела», — заявила читательница паблика.