В Карелии одинокие пациенты противотуберкулезного диспансера нуждаются в вещах

Жителей республики просят помочь одиноким и малообеспеченным постояльцам республиканского противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в вещах.

Пациентам тубдиспансера необходимы вещи. Информация об этом появилась в объявлении в одном из магазинов Петрозаводска.

В сообщении говорится, что в медучреждении содержатся пациенты с коронавирусом, которые одиноки, приехали из отдаленных районов. Людям нужна различная одежда — носки, футболки, штаны, тапки, кофты.

В противотуберкулезном диспансере сообщили «Столице на Онего», что в медучреждении тепло, пациенты не замерзают, однако у одиноких больных нет сменной одежды.