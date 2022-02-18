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В Карелии одинокие пациенты противотуберкулезного диспансера нуждаются в вещах

Новости. Общество
09:58, 19 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Жителей республики просят помочь одиноким и малообеспеченным постояльцам республиканского противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в вещах.

Пациентам тубдиспансера необходимы вещи. Информация об этом появилась в объявлении в одном из магазинов Петрозаводска.

В сообщении говорится, что в медучреждении содержатся пациенты с коронавирусом, которые одиноки, приехали из отдаленных районов. Людям нужна различная одежда — носки, футболки, штаны, тапки, кофты.

В противотуберкулезном диспансере сообщили «Столице на Онего», что в медучреждении тепло, пациенты не замерзают, однако у одиноких больных нет сменной одежды.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dikas
2022-02-19 10:18:53
Разве не должны больным выдавать больничную одежду? Это, что такое в больнице даже тапочек нет.После революции такого небыло, в самые тяжёлые годы.
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