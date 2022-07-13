В Карелии одна пенсионерка украла у другой кошелек

Полицейские Кондопоги по горячим следам нашли подозреваемую, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района в июле поступила информация о краже в одном из магазинов города. На месте выяснилось, что неизвестный похитил у 63-летней горожанки кошелек с 9 тысячами наличных денег и банковской картой. Сама пенсионерка найти аксессуар не смогла.

По записям камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемую. Женщина — 58-летняя жительница Кондопоги — раскаялась в содеянном, объяснив, что увидела чужой кошелек на прилавке и решила забрать его. Она не успела потратить деньги. Кошелек был возвращен законной владелице.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.