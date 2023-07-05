В Карелии одновременно строят и ремонтируют 12 мостов (ВИДЕО)

Мостовыми сооружениями занимаются в Сегежском, Олонецком, Питкярантском и других районах, а также в Петрозаводске, сообщил глава Карелии.

Как на своей странице в социальной сети рассказал руководитель региона Артур Парфенчиков, в Карелии строят и реконструируют одновременно 12 мостов. В Сегежском, Олонецком, Питкярантском и других районах, а также в Петрозаводске.



«Откровенно говоря, не помню, чтобы такое когда-нибудь было, — заявил Парфенчиков. — Накануне проверил ход работ на мосту через Неглинку на улице Антикайнена. После капремонта он будет 4-полосным (по две полосы в каждую сторону). Шире станут и тротуары. Но главное, новый мост будет в несколько раз прочнее прежнего, который был построен еще в 1960 годы, когда никто и предположить не мог нынешнее количество транспорта».



По его словам, ремонт на одной из центральных городских улиц доставляет массу неудобств водителям, пассажирам троллейбусов, пешеходам.



«Но тут уж ничего не поделаешь. Стройка серьезная и необходимая. К тому же подрядчик намерен сдать объект раньше намеченного срока, идет с опережением графика на три недели», — отметил глава Карелии.



Движение по новому мосту должны запустить в октябре. Сразу после этого рабочие приступят к реконструкции следующего моста — через Лососинку на улице Мерецкова. Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу, добавил Парфенчиков.