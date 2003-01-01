В Карелии одобрено 3281 заявление на получение земельных участков в рамках программы «Гектар в Арктике».

В Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике» С момента старта программы «Гектар в Арктике» в 2021 году принято 3281 положительное решение о предоставлении земельных участков , о чем рассказали в пресс-службе Минимущества и земельных отношений Карелии.

Граждане уже оформили право безвозмездного пользования на 2462 участка, из которых 663 были переданы с начала 2025 года. В рамках программы рассмотрено 201 коллективное обращение.Программа предоставляет земельные участки площадью до 1 гектара для индивидуального использования и до 10 гектаров для коллективных заявок. Участки доступны для строительства жилья, ведения бизнеса или развития сельского хозяйства в арктических районах республики.

В 2025 году в программу были включены дополнительные территории общей площадью 667,5 гектаров в Беломорском и Сегежском округах, Кемском, Калевальском и Лоухском районах. Упрощенная процедура подачи заявки осуществляется через личный кабинет на портале ФИС «На Дальний Восток» с использованием учетной записи Госуслуг. После 4,5 лет успешного освоения земли участники программы могут оформить участок в собственность бесплатно или заключить договор аренды сроком до 49 лет.

Напомним, ранее «Столица на Онего» выяснила в Минимущества Карелии, кому и сколько выделялось участков в 2025 году.