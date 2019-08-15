В Карелии официальная статистика зафиксировала рост реального размера пенсий

Реальный размер пенсий, который зависит от уровня инфляции, в Карелии за год увеличился на 1,5%, сообщает Карелиястат.

Официальная статистика сравнивает размер пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года и на аналогичную дату 2018 года.

Средний размер начисленных пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года достиг 17375 рублей. Годом ранее эта сумма составляла 16416 рублей.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".