В Карелии официальная статистика зафиксировала рост реального размера пенсий

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Реальный размер пенсий, который зависит от уровня инфляции, в Карелии за год увеличился на 1,5%, сообщает Карелиястат.
Официальная статистика сравнивает размер пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года и на аналогичную дату 2018 года.
Средний размер начисленных пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года достиг 17375 рублей. Годом ранее эта сумма составляла 16416 рублей.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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