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Новости. Экономика
09:31, 15 Августа 2019
фото: pixabay.com / Paolinio

В Карелии официальная статистика зафиксировала рост реального размера пенсий

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Реальный размер пенсий, который зависит от уровня инфляции, в Карелии за год увеличился на 1,5%, сообщает Карелиястат.

Официальная статистика сравнивает размер пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года и на аналогичную дату 2018 года.

Средний размер начисленных пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года достиг 17375 рублей. Годом ранее эта сумма составляла 16416 рублей.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

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