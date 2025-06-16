В Карелии официально открыли визит-центр природного парка «Валаамский архипелаг»

В 2024 году Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения республики утвердила Методическую разработку обзорной экскурсии по экспозициям, посвященным природе острова.

Природный парк «Валаамский архипелаг» был создан в 1999 году, но еще в 1961 году здесь был образован заказник живой природы и истории. Сегодня территория особо охраняемой природной территории регионального значения общей площадью 24 700 га включает более 50 островов, акваторию Ладожского озера на расстоянии 2 км от островов. Основанная цель создания парка — сохранение и восстановление Валаама в качестве объекта культурного и природного наследия России.





Интерактивный визит-центр природного парка «Валаамский архипелаг» был построен на острове Валаам. В 2024 году Дирекция региональных ООПТ утвердила Методическую разработку обзорной экскурсии для посетителей с показом объектов, расположенных на двух этажах визит-центра. Основная цель проекта — просветительская, знакомить посетителей с природой острова.





17 июня Премьер-министр Правительства Карелии Андрей Сергеев и заместитель Премьер-министра Правительства республики — министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская официально открыли визит-центр на острове.



— «Я думаю, это будет очередная достойная точка на территории Карелии, где и туристы, и паломники смогут получить не только полезную информацию о нашем крае, но и зарядиться любовью к своей родной земле», — отметил Андрей Сергеев.





Экспозиции центра знакомят гостей с природным миром острова, а также рекреационными центрами Карелии в целом. В залах посетители могут увидеть карту глубин Ладожского озера, узнать о жизни ладожской нерпы — эндемика, занесенного в Красную книгу Карелии. Здесь также представлена фотоколлекция бабочек, полученная в подарок от заповедника «Кивач». Интерактивный экран позволяет просматривать интересные фоторяды и презентации.

— «Безусловно, вместе с Дирекцией ООПТ мы будем продолжать развитие визит-центра «Валаамского архипелага». Считаю, что его посещение обязательно нужно включать в туристические маршруты пребывания на Валааме — это отличная точка притяжения внимания, как жителей, так и гостей республики, к природно-заповедному фонду нашей Карелии в целом, и Валаама в частности», — подчеркнула Янина Свидская.





Активная популяризация экологического туризма в России ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». На национальном туристическом портале ЭКО.ПУТЕШЕСТВУЕМ.РФ можно подобрать удобный маршрут для отдыха на природе, включающий в себя, в том числе, посещения особо охраняемых природных территорий в разных уголках нашей страны.

Об этом рассказали в госпаблике Минприроды Карелии https://vk.com/karjalan_luonto

