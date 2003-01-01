В Карелии официально возродят старинную деревню

Правительство России поддержало предложение депутатов Заксобрания Карелии, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Существовавшая ранее деревня Кумсагуба появится на карте Медвежьегорского района Карелии. Название одобрили в правительстве России, распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, рассказал на своей странице в ВК парламентарий.

Первые упоминания о деревне датируются еще XV веком. Ее жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. Был колхоз, детский сад, и до 60-х годов Кумсагуба процветала. Однако укрупнение населенных пунктов, отсутствие электричества привели к тому, что большинство жителей уехали, а в 1984 году было принято решение об упразднении деревни.



- За возрождение Кумсагубы, которая расположена рядом с Пиндушами на живописном берегу Онежского озера, выступили местные жители и муниципальные власти. Дело в том, что в последние годы территория деревни возрождается. Здесь насчитывается несколько десятков земельных участков и домов, идет строительство. Законодательное Собрание Карелии поддержало местных жителей и приняло решение вновь образовать когда-то существовавший населенный пункт, - написал Элиссан Шандалович.

Было несколько вариантов написания его наименования – Кумса Губа и Кумсагуба, и с учетом мнения ученых остановились на последнем, слитном, написании. Именно так называлась деревня.



- Теперь люди, которые возвращаются к своим истокам, восстанавливают дома, развивают туризм, смогут зарегистрировать недвижимость на территории населенного пункта, получить адрес, прописку, участвовать в выборах и др, - уточнил спикер карельского парламента.

Уже в следующем году деревню включат в справочник административно-территориального устройства республики.