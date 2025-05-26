Половина учеников в Карелии сдали ОГЭ по русскому и иностранным языкам на отлично

ОГЭ по иностранному и родным языкам (карельский и финский) ученики сдавали с 21 по 23 мая.

Количество учеников, получивших «отлично» на ОГЭ по иностранному языку в Карелии выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Как сообщили в ведомстве, более 54% выпускников получили отметку «5» по иностранному языку. Менее 1% школьников столкнулись с трудностями и будут пересдавать экзамен в резервные дни.

По итогам сдачи экзамена по родному языку среди 11 участников 5 человек получили «отлично», а 6 – сдали на «хорошо».

Раннее в Костомукше ЕГЭ сдавали родители выпускников.