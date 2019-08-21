В Карелии охотники смогут получить льготы на добычу медведя при выполнении некоторых условий

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент законопроект, предусматривающий льготное распределение разрешений на добычу медведя охотникам, которые участвуют в обустройстве охотничьих угодий.

"Предусмотрено распределение разрешений на добычу бурого медведя между охотниками на основании их вклада в развитие охотничьего хозяйства, в том числе с учетом проведения на добровольной и безвозмездной основе в общедоступных охотничьих угодьях на территории Республики Карелия биотехнических мероприятий (устройство кормовых полей и выкладка кормов). Указанной категории охотников предлагается в льготном порядке выдавать до 50 процентов разрешений на добычу бурого медведя", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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