В Карелии охотники убили 159 волков

В республике продолжается регулирование численности волков, сообщает, министерство природных ресурсов и экологии РК.

"В текущем году охотниками добыто 159 волков, в том числе 13 волков на территории Суоярвского района", - говорится в сообщении

27 августа министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия издало распоряжение о регулировании численности волка на территории Соуярвского района, а охотпользователю МОО "Суоярвское районное общество охотников и рыболовов" выдано разрешение на добычу волка.