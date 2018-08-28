В Карелии охотники убили 159 волков

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В республике продолжается регулирование численности волков, сообщает, министерство природных ресурсов и экологии РК.
"В текущем году охотниками добыто 159 волков, в том числе 13 волков на территории Суоярвского района", - говорится в сообщении
27 августа министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия издало распоряжение о регулировании численности волка на территории Соуярвского района, а охотпользователю МОО "Суоярвское районное общество охотников и рыболовов" выдано разрешение на добычу волка.
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