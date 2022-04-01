В Карелии омбудсмен Бойченко поинтересовалась жизнью арестантов в тюремной больнице

Уполномоченный по правам человека в республике Карелия Лариса Бойченко посетила республиканскую больницу для осужденных в Медвежьегорске.

Это первый визит Ларисы Бойченко в лечебное пенитенциарное учреждение в целях проверки условий содержания, оказания необходимого медицинского обслуживания, соблюдения прав и законных интересов осужденных. Об этом информирует УФСИН.

Бойченко совершила обход режимной территории учреждения. Омбудсмен беседовала с сотрудниками и осужденными, ознакомилась с условиями отбывания наказания, качеством приготовления пищи, медицинским и материально-бытовым обеспечением, организацией воспитательной работы.

Также Ларисе Бойченко продемонстрировали введенные в конце 2021 года в эксплуатацию очистные сооружения.

В завершении визита состоялось рабочее совещание с начальником подразделения Алексеем Андреевым. Были затронуты вопросы комплектования вакантных должностей медицинского персонала. В настоящее время имеется некомплект медицинских работников в РБ-2. Одной из причин наличия вакансий медицинского персонала является невозможность привлечения молодых специалистов в учреждение, в том числе и по причине того, что государственные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» не распространяются на персонал УИС, считают в УФСИН.

Ранее карельский омбудсмен Лариса Бойченко рассказала депутатам, чем занималась в прошлом году.