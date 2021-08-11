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В Карелии омбудсмен Бойченко посетила колонию и пригласила арестантов на выборы

Новости. Общество
07:25, 12 Августа 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

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Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Лариса Бойченко посетила исправительную колонию №9 Петрозаводска, где разместила агитацию.

Лариса Бойченко провела личный прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые отправили в ее адрес письменные обращения. Об этом сообщает УФСИН.

Также Бойченко передала в адрес СИЗО-1 и в помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора, наглядную агитацию, полученную в территориальной избирательной комиссии города Петрозаводска. Сообщается, что агитацию предполагается разместить, чтобы информировать людей о сентябрьских выборах.

Как информирует УФСИН, право проголосовать будет предоставлено сотрудникам и лицам, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также гражданам, находящимся под домашним арестом. Кроме того, в голосовании примут участие осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре № 1. Предварительная численность избирателей в учреждениях составляет порядка 430 человек.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Бойченко взялась за изучение тайн коронавируса.

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