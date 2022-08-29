В Карелии омбудсмен Бойченко вспомнила, как Горбачев целовал ей руку

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко посвятила пост памяти ушедшего президента СССР Михаила Горбачева.

Лариса Бойченко опубликовала кадр, на котором Михаил Горбачев держит ее за руку. Омбудсмен заявила, что горда тем, что была знакома с президентом.

«Умер М. С. Горбачёв на 92 году жизни. Могу гордиться, что лично была знакома и он мне руку целовал, когда встречались в фонде Р. М. Горбачевой», — написала Лариса Бойченко.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни.