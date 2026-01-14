В Карелии определены места крещенских купаний

Крещенские купания пройдут в пяти местах в Карелии. В Госкомитете по безопасности и МЧС Карелии назвали где.
В Карелии сегодня, 15 января, обозначили окончательный список мест, где будет разрешено провести крещенские купания. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, они пройдут в четырех муниципальных образованиях республики.
В Сортавальском муниципальном округе – на острове Валаам с 18 по 25 января: на территории Никольского скита, у Свято-Владимирского скита, у Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря;
В городе Беломорск, ул. Салунина. Церковь Зосимы, Савватия и Германа Соловецких чудотворцев с 00.00 19 января;
В Медвежьегорском районе: п. Повенец, на территории храма Святителя Николая с 12.00 – 15.00 19 января и на острове Кижи в деревне Ямка;
В Олонецком районе в п. Интерпосёлок, часовня Важеозерского монастыря с 00.00 19 января.
Добавим, что ранее о проведении крещенских купаний заявлял музей «Кижи».
Таким образом, всего в Карелии будет пять мест для крещенских купаний.
Власти Петрозаводска ранее сообщили о том, что в городе купаний не будет из-за плохого состояния льда.
В ведомстве добавили, что в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями этого зимнего сезона, которые не поспособствовали образованию крепкого ледового покрытия на водоемах, в остальных районах и округах республики официальных купаний проводиться не будет.
Для обеспечения безопасности в местах проведения массовых купаний будут дежурить спасатели Карельской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники полиции, бригады медиков, специалисты пожарно-спасательных гарнизонов, представители органов местного самоуправления и общественных организаций.