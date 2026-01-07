РЕКЛАМА
В Карелии определены сильнейшие юные биатлонисты
Сегодня 09:00 Спорт
В Перозаводске завершились Первенство Республики Карелия и 1-й этап Спартакиады учащихся России.

фото: © Центр спортивной подготовки

На базе Республиканского спортивного комплекса «Курган» успешно завершились два крупных соревнования, собравшие цвет юношеского биатлона региона. В течение двух дней на трассах проходили Первенство Республики Карелия и республиканские соревнования в рамках первого этапа XIII зимней Спартакиады учащихся России.

Как рассказали в Центре спортивной подготовки, в состязаниях приняли участие 124 спортсмена. Несмотря на морозную погоду, атмосфера на стадионе была накалена до предела. Жаркая борьба на лыжне и высочайшая ответственность на огневых рубежах продемонстрировали серьёзный уровень подготовки карельских биатлонистов. Именно в таких суровых условиях закаляется характер и формируется настоящая команда, способная достойно представлять республику на всероссийской арене.

По итогам двух соревновательных дней определены победители и призёры в различных возрастных категориях. Главным же результатом стало формирование списка спортсменов, которые получили право продолжить борьбу и представят Карелию на следующих этапах престижной Всероссийской Спартакиады учащихся.

Состав сборной Республики Карелия:
Первенство Северо-Западного федерального округа (17–18 лет):
Артём Редькин
Николай Мячин
Андрей Молодцов
Андрей Трубилов
Артемий Мусатов
Ксения Кукушкина
Елена Пылинская
Анастасия Рыбакова
Дарья Гогина
Марина Ремешкова

Первенство Северо-Западного федерального округа (15–16 лет):
Дарья Пересецкая
Даниил Сакович

2 этап XIII зимней Спартакиады учащихся России:
Дарья Митина
Ева Исаева
Лиана Марабян
Риана Нигматуллина
Дарья Спиридонова
Иван Савин
Роман Цесарев
Иван Данилов
Ростислав Калмыков
Максим Дубинин.

Отдельные слова благодарности тренерскому штабу:
Елене Леонидовне Баженовой
Николаю Михайловичу Тимошкину
Сергею Фёдоровичу Коровину.

