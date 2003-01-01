В Карелии определили лучшего участкового

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».
По результатам онлайн-голосования на сайте МВД по Республике Карелия наибольшую поддержку получил сотрудник ОМВД России по Пудожскому району старший лейтенант полиции Алексей Кругликов.
Теперь именно он представит Карелию на третьем, федеральном, этапе конкурса. Участковый уполномоченный полиции Алексей Кругликов искренне переживает за обстановку на своём административном участке, куда входят поселки Пяльма, Пудожгорский, Тамбичозеро и деревня Римское. Как отмечают коллеги, ему присущи компетентность в служебных вопросах, коммуникабельность, доброжелательность, терпение.
Напомним, с 1 по 10 ноября участковые со всей страны будут бороться за право называться народными. Победители определятся по количеству голосов авторизированных через соцсети интернет-пользователей.
Награждение пройдет в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который приходится на 17 ноября.