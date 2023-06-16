В Карелии определили лучшего вальщика леса

Чемпионат по валке леса прошел недалеко от Петрозаводска.

В Минприроды Карелии рассказали о соревнованиях «Лесоруб 2023» — очередном чемпионате республики среди вальщиков леса. Соревнования прошли 16 июня в местечке Кукушкина гора, недалеко от поселка Чална Пряжинского района.

Чемпионат состоялся уже в 26 раз. В нынешнем году за звание лучшего боролись 14 лесорубов, среди них — две девушки.

Традиционные соревнования включали в себя валку дерева, замену цепи на пиле, раскряжевку комбинированным резом, раскряжевку на точность и обрезку сучьев. Каждый вид упражнений судьи оченивали отдельно, учитывая время выполнения задания и соблюдение всех условий согласно международным правилам.

В результате лучшим лесорубом Карелии в 2023 году был признан Илья Швецов. Серебро получил Сидор Андрей, а обладателем бронзовой медали стал Владимир Дашугин.

Лучшие спортсмены затем будут представлять Карелию на всероссийских соревнованиях.