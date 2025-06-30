В Карелии определили наказание для мужчины избившего свою жену

Осужденный ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Медвежьегорский районный суд определил наказание для ранее судимого местного жителя, который в 2024 году избил жену. По данным пресс-службы судов, мужчину приговорили к 1 году и 2 месяцам в колонии-поселении. Известно, что не прошло и десяти дней с отбытия наказания за аналогичное преступление, как мужчина нарушил закон повторно.

По предварительным данным, подсудимый под влиянием алкоголя, из-за ревности к жене, избил ее и таскал за волосы, а также размахивал ножом при ней и угрожал убийством. Рецидивист полностью признал свою вину и извинился перед женой. У супругов есть малолетний ребенок.