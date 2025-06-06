В Карелии определили наказание для наркоторговца из Надвоиц

Молодой человек два раза пытался продать наркотические средства на территории Сегежского района.

Сегежский городской суд вынес приговор жителю поселка Надвоицы. Молодого человека приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за совокупность преступлений. По данным пресс-службы судов, ранее он обвинялся в двух попытках сбыта наркотиков по сговору с другим человеком, чтобы заработать деньги.

Молодой человек вместе с другим человеком разработали план, по которому с зимы по весну 2024 года парень попытался сбыть 22 грамма наркотического вещества ради заработка.

В тот же период времени случился другой эпизод, в котором молодой человек попытался сбыть наркотик, но уже партию побольше. Парень вместе с товарищем заранее договорились о плане действий и снова попытались сбыть вещества, которого было не менее 948 граммов.