В Карелии определился лидер по росту налоговых платежей

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Предприятия лесозаготовительного комплекса республики по итогам 5 месяцев 2019 года увеличили налоговые платежи в бюджет республики в 2,3 раза.
Об этом говорят данные Минфина о налоговых доходах консолидированного бюджета республики за январь-май текущего года.
Лесозаготовки и лесоводство показали самые высокие темпы роста среди видов экономической деятельности. В числе предприятий Минфин называет АО "Сегежский ЦБК" и ООО "Карелия Палп", которое управляет Кондопожским ЦБК.
В каких еще сферах увеличились налоговые платежи, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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