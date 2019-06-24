В Карелии определился лидер по росту налоговых платежей

Предприятия лесозаготовительного комплекса республики по итогам 5 месяцев 2019 года увеличили налоговые платежи в бюджет республики в 2,3 раза.

Об этом говорят данные Минфина о налоговых доходах консолидированного бюджета республики за январь-май текущего года.

Лесозаготовки и лесоводство показали самые высокие темпы роста среди видов экономической деятельности. В числе предприятий Минфин называет АО "Сегежский ЦБК" и ООО "Карелия Палп", которое управляет Кондопожским ЦБК.

В каких еще сферах увеличились налоговые платежи, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".