В Карелии определят обладательницу титула «Мисс УИС»

Сегодня, 24 ноября, сотрудницы уголовно-исполнительной системы представят свои таланты в финале регионального этапа всероссийского конкурса.
Стартовало онлайн-голосование конкурса «Мисс УИС — 2023», сообщили в паблике .
Уже сегодня — 24 ноября — состоится финал регионального этапа всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2023».
«Восемь очаровательных сотрудниц уголовно-исполнительной системы Республики Карелия готовятся представить свой профессиональный и творческий потенциал», — анонсировали в сообществе.
Как отметили в источнике, финал конкурса — одно из самых красивых событий в ведомстве.
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