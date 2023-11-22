В Карелии определят обладательницу титула «Мисс УИС»

фото: © скриншот из видео: УФСИН России по Республике Карелия / VK

Сегодня, 24 ноября, сотрудницы уголовно-исполнительной системы представят свои таланты в финале регионального этапа всероссийского конкурса.

Стартовало онлайн-голосование конкурса «Мисс УИС — 2023», сообщили в паблике УФСИН России по Республике Карелия.





Уже сегодня — 24 ноября — состоится финал регионального этапа всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2023».



«Восемь очаровательных сотрудниц уголовно-исполнительной системы Республики Карелия готовятся представить свой профессиональный и творческий потенциал», — анонсировали в сообществе.

Как отметили в источнике, финал конкурса — одно из самых красивых событий в ведомстве.