В Карелии опубликовали график выплаты пенсий и пособий в ноябре

В Социальном фонде республики рассказали, когда пенсионеры смогут получить пенсии в ноябре.

По сообщению Социального фонда России по Карелии, выплаты за ноябрь через отделения почтовой связи начали осуществляться с 3 ноября в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи.

Жители республики, получающие пенсию через банки в первой и второй декаде месяца, выплату перечислят 11 ноября. Пенсионерам, кому выплаты идут через банки в третьей декаде месяца, пенсия за ноябрь будет перечислена 22 ноября.

Кроме того, 3 ноября были перечислены за октябрь единое пособие, выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет (включительно), пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.



Выплата ежемесячного пособия из маткапитала на ребенка до 3 лет за октябрь также была произведена 3 ноября, сообщили в СФР по Карелии.



«Обращаем внимание, что перечисление денежных средств банкам осуществляется Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия накануне дня, указанного в графике», — уточнили в Фонде.