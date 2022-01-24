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В Карелии организуют волонтерский лагерь для противоаварийных работ в Ионо-Яшезерском монастыре

Новости. Общество
12:12, 25 Января 2022
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

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Участников лагеря обучат навыкам реставрации на лекциях в школе добровольцев.

Нынешним летом в Карелии планируется организация волонтерского лагеря в старинном Ионо-Яшезерском монастыре. Как сообщает сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, участники лагеря займутся подготовкой келейных корпусов и башен обители к дальнейшим противоаварийным работам.

Волонтеров, которые приедут в лагерь, обучат навыкам реставрации на лекциях в школе добровольцев. Эти лекции читают известные российские специалисты по сохранению объектов культурного наследия.

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Комментарии

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