В Карелии организуют волонтерский лагерь для противоаварийных работ в Ионо-Яшезерском монастыре

Участников лагеря обучат навыкам реставрации на лекциях в школе добровольцев.

Нынешним летом в Карелии планируется организация волонтерского лагеря в старинном Ионо-Яшезерском монастыре. Как сообщает сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, участники лагеря займутся подготовкой келейных корпусов и башен обители к дальнейшим противоаварийным работам.

Волонтеров, которые приедут в лагерь, обучат навыкам реставрации на лекциях в школе добровольцев. Эти лекции читают известные российские специалисты по сохранению объектов культурного наследия.