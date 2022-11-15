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В Карелии органы власти создали более 600 пабликов в соцсетях

Новости. Общество
14:35, 14 Декабря 2022

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Вести официальные группы в социальных сетях должны все государственные учреждения

 Представители АНО «Диалог Регионы» рассказали, как в России исполняется закон о государственных пабликах. Напомним, его подписал в июле 2022 года Президент РФ. Согласно этому закону, к 1 декабря 2022 года органы власти должны создать и начать вести официальные группы. Исполнение федерального закона о госпабликах на региональном уровне контролируют подразделения АНО «Диалог Регионы» — Центры управления регионом (ЦУР).

Сейчас в Карелии создано 648 официальных страниц (80% от целевого показателя 807), которые охватывают аудиторию более 900 тысяч человек. По данным АНО «Диалог» для 557 официальных страниц была получена отметка «госорганизация» (69% от целевого показателя 807).

Социологическое исследование, которое провело АНО «Диалог» в октябре, показало, что 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений.

«Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента. Это большой вызов для нас: в среднем на регион приходится 1 700 пабликов, при этом у большинства госучреждений нет возможности нанять отдельного специалиста. С осени этого года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов госпабликов. Будем продолжать и усиливать эту работу», — отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

В 2022 году «Диалог» провело более 3 тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ как очно, так и онлайн. К обучению администраторов госпабликов подключается социальная сеть ВКонтакте, которая является основной площадкой для ведения госпабликов. По словам гендиректора VK Владимир Кириенко, для развития совместной работы команда ВКонтакте запустила бесплатные образовательные курсы для администраторов госпабликов. ВКонтакте предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому, а также для того, чтобы страница стала хорошей площадкой для обратной связи с населением.

Также Минцифры РФ представило рейтинг российских регионов по исполнению федерального закона о госпабликах. В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ. На данный момент в России функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях.

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