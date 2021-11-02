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В Карелии оштрафовали бывшего сотрудника ИК-9 за мошенничество с пенсией

Новости. Криминал
15:46, 02 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Бывший сотрудник исправительной колонии №9 осужден за мошенничество при оформлении пенсии, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что подсудимый после увольнения со службы из УФСИН России по Карелии предоставил в отдел кадров управления недостоверные сведения о месте постоянного проживания в районе Крайнего Севера на территории республики. В результате он получал пенсию с начислением районного коэффициента в повышенном размере. На эти выплаты ушло более 340 тысяч рублей. При этом фактически в районе Крайнего Севера подсудимый не проживал и законных оснований для установления ему районного коэффициента в повышенном размере не имел. Мошеннические действия бывшего сотрудника УФСИН была выявлена в результате следственных и оперативных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Карелии.

Петрозаводским городским судом пенсионеру назначено наказание в виде судебного штрафа в 200 тысяч рублей. Кроме того, следствием наложен арест на имущество подсудимого. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее осужденный за покушение на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Фролов согласился с приговором суда.

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Комментарии

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топка
2021-11-02 17:01:14
Где логика? 340 выплатили незаконно, а штраф только 200?
лишьбыпротив
2021-11-02 16:40:13
Год назад уже писали об этом. :)
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