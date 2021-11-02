В Карелии оштрафовали бывшего сотрудника ИК-9 за мошенничество с пенсией

Бывший сотрудник исправительной колонии №9 осужден за мошенничество при оформлении пенсии, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что подсудимый после увольнения со службы из УФСИН России по Карелии предоставил в отдел кадров управления недостоверные сведения о месте постоянного проживания в районе Крайнего Севера на территории республики. В результате он получал пенсию с начислением районного коэффициента в повышенном размере. На эти выплаты ушло более 340 тысяч рублей. При этом фактически в районе Крайнего Севера подсудимый не проживал и законных оснований для установления ему районного коэффициента в повышенном размере не имел. Мошеннические действия бывшего сотрудника УФСИН была выявлена в результате следственных и оперативных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Карелии.

Петрозаводским городским судом пенсионеру назначено наказание в виде судебного штрафа в 200 тысяч рублей. Кроме того, следствием наложен арест на имущество подсудимого. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее осужденный за покушение на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Фролов согласился с приговором суда.