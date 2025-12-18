В Карелии оштрафовали компанию за разлив нефтепродуктов в заливе Ладожского озера

Завершилась проверка по факту разлива нефтепродуктов в Якимваарском заливе Ладожского озера.
Проверку провела Прокуратура Лахденпохского района. По данным ведомства, ООО «Северный лом» разбирало плавучий кран в заливе у территории Фанерного комбината. В результате проводимых работ произошел разлив нефтепродуктов.
— Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Его рассмотрело Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Предприятию назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, - сообщили в Прокуратуре.
Кроме того в настоящее время управлением Росприроднадзора оценивается ущерб, причиненный окружающей среде.
Напомним, в октябре о разливе нефтепродуктов сообщили сотрудники межрегиональной общественной организации пожарной охраны «Спас Северозапад». Плавучий кран, с которого произошла утечка, был ограждён боновыми заграждениями. После вмешательства контрольно-надзорных органов загрязнения поверхности воды были ликвидированы.