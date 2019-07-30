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Новости. Общество
08:20, 30 Июля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

В Карелии оштрафовали компанию, которой управляла дисквалифицированный директор

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В Пудожском районе организация и ее руководитель оштрафованы за неисполнение решения суда о дисквалификации, сообщили в прокуратуре Карелии.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Пудожского района, обслуживающая жилищный фонд поселка Пяльма организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства о дисквалификации.

Установлено, что в ноябре 2018 года Арбитражным судом Республики Карелия директор ООО "Онего" была привлечена к административной ответственности за повторное неисполнение обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом, должностному лицу было назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.

В соответствии с законом после вступления решения суда в силу директор должна была немедленно прекратить свою деятельность в должности директора, а ООО "Онего", в свою очередь, прекратить действие трудового договора с руководителем организации.

Однако данные обязательства не были исполнены ни руководителем, ни организацией. Директор предприятия в период дисквалификации продолжила представлять интересы организации в гражданско-правовых и публично-правовых правоотношениях, руководила его хозяйственной деятельностью.

В связи с неисполнением решения о дисквалификации должностного лица прокуратура района возбудила в отношении юридического лица и его руководителя дела об административном правонарушении.

Мировой суд признал директора организации виновной  и оштрафовал нарушительницу на 5 тысяч рублей.

Решением Арбитражного суда Карелиия ООО "Онего" признано виновным в совершении административного правонарушения, обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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