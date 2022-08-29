В Карелии оштрафовали местного жителя, не желавшего сносить насосную станцию

В Беломорском районе местного жителя обязали демонтировать насосную станцию, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району находится исполнительное производство в отношении местного жителя. По решению суда он обязан демонтировать самовольно возведенную мини насосную станцию площадью 37 кв.м, которую он построил за пределами земельного участка.

Должник не исполнил в срок требование суда, поэтому был привлечен к административной ответственности. Жителю Беломорского района назначили штраф.

Судебный пристав вручил должнику новое требование и напомнил, что в случае, если он и на этот раз его не исполнит, его вновь ожидает штраф.