В Карелии оштрафовали предпринимателя, который мог пустить на продажу опасную рыбу

Выявлены нарушения в деятельности рыбодобывающего предприятия в Карелии, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Согласно данным, предоставленным Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии, индивидуальный предприниматель из Медвежьегорского района за первые 5 месяцев 2020 года выловил 3 т 152 кг рыбы (сиг, судак, лещ, налим, щука, окунь). При этом, по данным ФГИС "Меркурий", ветеринарные сопроводительные документы на продукцию бизнесмен не оформлял.

В ходе проверки управлением Россельхознадзора было установлено, что в государственную ветеринарную службу предприниматель обращался лишь раз для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы налима (490 кг), щуки (300 кг), леща (300 кг). В системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" им оформлен только один исходящий ветеринарный документ на 190 кг налима мороженого.

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оформление ветеринарных сопроводительных документов необходимо для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности продукции и животных и прослеживаемости товаров, напомнили в Россельхознадзоре.

За нарушение ветеринарного законодательства предприниматель был оштрафован на 3000 рублей.

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