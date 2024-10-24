В Карелии оштрафовали рыбака за выход тонкий лед

Узнали, чем закончились попытки олончанина доказать в судах свою невиновность.

В ноябре прошлого года олончанин отправился на подледную рыбалку на озеро Питкоярви (Долгое) близ д. Нурмолицы. Как раз в этот период времени действовало Постановление местной администрации о недопустимости выхода на лед при толщине льда 5 см.

За это нарушение его привлекли к ответственности, однако рыбак попытался обжаловать решение суда. Постановлением мирового судьи судебного участка Олонецкого района, ранее вынесенное решение было оставлено без изменения. Суд подвердил его виновность и наказал штрафом в размере 2000 рублей.

В жалобе, поданной олончанином в Третий кассационный суд общей юрисдикции, мужчина выразил несогласие с судебными актами, но суд оставил их без изменения, жалобу – без удовлетворения, так как безопасным для перехода является лед толщиной не менее 7 см.