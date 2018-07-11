В Карелии оштрафовали собственников объектов культурного наследия за невнимание к памятникам

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии сообщает о привлечении к административной ответственности ряда собственников исторических построек в городе Сортавала.

Специалисты управления провели контрольно-надзорные мероприятия на 90 объектах культурного наследия в Сортавальском городском поселении. Об этом сообщается в материалах к брифингу в правительстве республики.

По итогам проверок к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия и нарушение использования земель в их границах были привлечены юридическое и физическое лица.

Оштрафован собственник выявленного объекта культурного наследия "Пожарное депо", построенного в 1888 году; к административной ответственности также привлечено физическое лицо, владеющее землей в границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Здание торгового дома (кирпичное)", построенного в 1915 году.

Кто еще привлечен к ответственности, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".