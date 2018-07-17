В Карелии оштрафовали управляющую организацию, которая загрязняла воздух

Управляющая организация нарушала природоохранное законодательство и была оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района в апреле – мае 2018 года провела проверку исполнения управляющей организацией законодательства об охране окружающей среды и природопользования.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства об охране окружающей среды руководством управляющей организации инвентаризация выбросов вредных веществ в воздух и разработка проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ проведены не были.

Также не было получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ и их источников не осуществлялся, не была разработана программа производственного экологического контроля, отсутствовали паспорта по отходам I – IV класса опасности, руководитель обучение в области экологической безопасности не прошел.

У управляющей организации имелась как обязанность, так и возможность обеспечить соблюдение экологических требований при осуществлении хозяйственной деятельности.

По результатам проверки прокуратура района руководителю организации внесла представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Одновременно в отношении юридического лица и его руководителя были возбуждены дела об административном правонарушении.

Управляющая организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, на руководителя организации наложен административный штраф в размере две тысячи рублей.