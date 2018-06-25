В Карелии оштрафованы сотрудники больницы за нарушение антимонопольного законодательства

Должностные лица медицинского учреждения нарушили национальный режим при проведении аукциона и получили штрафы.

Межрайонная больница №1 проводила аукцион на поставку лекарственных средств. Начальная цена контракта составила 304,2 тысячи рублей. В торгах, которые проводило учреждение, приняло участие пять поставщиков.

Три поставщика в своих заявках предложили к поставке лекарственные средства со страной происхождения товара Индия, другие два поставщика – лекарственные средства со страной происхождения товара Россия; при этом такие лекарственные препараты были разных производителей.

Комиссия заказчика не отклонила заявки участников, предлагающих к поставке лекарственные препараты зарубежного производства, что привело к неверному определению победителя торгов, пишут "Вести Карелии".

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