В Карелии остановили микроавтобус, полный нелегалов

На трассе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором на север ехали 20 гостей с Ближнего Востока.

Накануне, 19 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Карелии на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе остановили микроавтобус. Как выяснилось в ходе проверки, на нем ехали 20 нелегалов.

У гостей республики, приехавших в Россию с Ближнего Востока, были просрочены документы.

Полиция их задержала. Часть нелегалов была направлена в районный отдел, часть — в больницу, где их осмотрели врачи.

Подробнее о том, что жители южных стран делали так далеко на севере, читайте в «МК в Карелии».