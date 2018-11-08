В Карелии остановился рост цен на бензин

Стоимость бензина в столице Карелии по состоянию на 6 октября не изменилась по сравнению с предыдущей неделей после соглашения властей с нефтяниками.

Согласно официальной статистике, средняя цена на АИ-92 зафиксировалась на уровне 41 рубль 40 копеек за литр, АИ-95 – 44 рубля 97 копеек, АИ 98 – 49 рублей 10 копеек.

31 октября в правительстве России состоялось совещание с нефтяниками, на котором была достигнута договоренность о том, что до конца марта компании будут повышать цены на бензин в строго определенных рамках.

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