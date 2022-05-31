В Карелии осудили двух мужчин, которые в пьяном угаре изнасиловали женщину

Суд назначил наказание двум мужчинам, которые, находясь в алкогольном опьянении, изнасиловали женщину и совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщил Следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года двое жителей Карелии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после предварительного сговора, применяя физическое насилие к женщине, изнасиловали ее, а также один из них совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера.

Приговором суда одному насильнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, другому в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.