В Карелии осудили экс-начальника сегежской колонии

Сегежский суд вынес приговор в отношении экс-начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста.

В пресс-службе суда "Столице на Онего" рассказали, что суд приговорил Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий").

Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Анатолия Луиста приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки". Суд лишил его на два года права занимать определенные должности.

Коссиев возглавлял колонию с 2013 года по 2017 год.