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Новости. Общество
08:20, 25 Июля 2018

В Карелии осудили капитана судна, который перевозил пассажиров без спасательных средств

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В Карелии суд вынес приговор капитану судна, обвиняемому в ненадлежащем оказании услуг при перевозке пассажиров.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, Кемский районный суд в Карелии вынес обвинительный приговор капитану судна, перевозившему пассажиров в количестве 39 человек на судне вместимостью 12 человек.

Выяснилось, что 15 июня 2017 года капитан судна "Нерха" перевозил пассажиров от острова Соловки Архангельской области до поселка Рабочеостровск Кемского района Карелии.  При этом на судне отсутствовало достаточное количество спасательных средств, а вместимость была превышена более, чем в три раза. Капитан самоустранился от управления судном, передав штурвал другому члену экипажа, не обладающему достаточными познаниями в области судовождения.

Кемский районный суд признал капитана судна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.   

 

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