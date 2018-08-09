В Карелии осудили мужчину, который устроил смертельное ДТП, в метель сев пьяным за руль

В Костомукше суд приговорил к лишению свободы 36-летнего жителя деревни Вокнаволок, который минувшей зимой устроил смертельное ДТП, сев пьяным за руль.

Авария произошла 13 декабря 2017 года.

"Подсудимый, не имея водительских прав, документов о праве собственности на машину и страховки (ОСАГО), в дневное время после употребления спиртного выехал из деревни Вокнаволок в город Костомукшу на автомобиле ВАЗ 21053 с четырьмя приятелями", - рассказали в карельской прокуратуре.

"На протяжении 40 километров пути водитель и пассажиры также употребляли алкоголь. При этом автомобиль был оборудован одновременно ошипованными и неошипованными шинами, что прямо запрещено", - добавили в надзорном ведомстве.

В условиях метели водитель не справился с управлением – ВАЗ вынесло на "встречку", где двигался поток автомобилей, в результате чего произошло столкновение с Ford Ranger на скорости примерно 40-50 км/ч.

"В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля ВАЗ 21053 погиб на месте аварии, остальные получили травмы различной степени тяжести", - отметили в прокуратуре.

Суд приговорил виновника ДТП к трем годам колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в силу.