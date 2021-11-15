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В Карелии осудили трех рабочих, предъявивших поддельные справки об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19

Новости. Криминал
06:55, 19 Ноября 2021
фото: © pixabay.com

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В Костомукше суд назначил наказание трем рабочим, приехавшим в командировку и предъявившим на предприятии липовые справки об отрицательном ПЦР-тесте, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Костомукши завершено расследование трех уголовных дел об использовании заведомо подложных документов.

Как установлено следствием, жители одного из регионов, командированные на предприятие Карелии, предъявили подложные справки об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус.

Требования о предъявлении данных справок, либо сертификатов о вакцинации или справок о наличии антител закреплены внутренним распоряжением организации. Наличие одного из трёх документов предоставляет право допуска на территорию.

Все трое граждан не успели до отъезда в командировку посетить медучреждение и в реальности сдать тест. По этой причине один из них, 31-летний гражданин, самостоятельно изготовил подложные справки себе и коллегам на основе шаблона, скачанного в интернете. Затем все трое, заведомо зная и осознавая, что используют подложные документы, предъявили их службе внутреннего контроля организации.

Фигуранты уголовных дел признали вину в совершённых преступлениях, оказали содействие следствию, возместили ущерб, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Суд назначил им наказание в виде штрафа.

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Комментарии

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demari
2021-11-19 07:31:26
Странно , почему уголовные ? Что именно шьют, статья ?
Гость
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