В Карелии осудили виновного в лесном пожаре

Житель Карелии, спровоцировавший крупный лесной пожар летом 2021 года, возместит причиненный ущерб, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя республики, признанного виновным в уничтожении леса в результате неосторожного обращения с огнем.

Как было установлено, подсудимый по неосторожности спровоцировал пожар на территории Сяпсинского участкового лесничества в Пряжинском районе. В результате, начиная с 10 июля 2021 года, огонь охватил площадь более 1 га. Ущерб, причиненный окружающей среде, был оценен в сумму более 250 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Пряжинский районный суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ. Кроме того, с него взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.