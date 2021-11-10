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В Карелии осудили женщину, которая потеряла сознание за рулем и устроила ДТП с пострадавшими

Новости. Общество
07:15, 10 Ноября 2021
фото: © istockphoto

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В Прионежье женщина потеряла сознание за рулем и съехала в кювет – пострадал пассажир, сообщили Прионежском районном суде.

В Прионежском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении, в соответствии с которым местная жительница признана виновной в несоблюдении ПДД, в результате коротого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести.

Так, судьей установлено, что женщина, управляя автомобилем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, потеряла сознание, совершила съезд в кювет, в результате чего пассажир автомобиля получил травмы, квалифицируемые как вред здоровью средней тяжести по признаку длительного его расстройства.

Назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на определенный срок.

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