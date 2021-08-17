В Карелии осужден мужчина, напавший на полицейского в поезде «Мурманск-Москва»

Перед этим пьяный нарушитель цинично оскорблял сотрудников полиции, сообщили на сайте кондопожского суда.

В Кондопоге был осужден мужчина, напавший в пьяном виде на полицейского.

В марте 2021 года сотрудники полиции были вызваны в плацкартное купе поезда «Мурманск-Москва», где осужденный находился в пьяном виде. Мужчина, недовольный действиями полицейских, публично оскорбил их, употребляя циничные и неприличные выражения.

Уже по пути следования в служебное купе для составления протокола мужчина пнул полицейского ногой.

Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Кондопожский городской суд, приняв во внимание тяжесть совершенных преступлений, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.