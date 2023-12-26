В Карелии осужден представитель подрядчика, похитивший деньги за поставку щебня

В Медвежьегорском районе осудили главу предприятия, вступившего в сговор с представителем местной администрации.

В Следкоме Карелии сообщили об осуждении руководителя муниципального предприятия в Медвежьегорском районе, признанного виновным в пособничестве в совершении растраты с использованием служебного положения.

Как установили суд и следствие, в 2021 году подсудимый, бывший тогда замдиректора муниципального мероприятия, договорился с представителем районной администрации и получил оплату за поставку щебеночно-песчаной смеси, которую на самом деле не совершал. Этот щебень ранее был передан району благотворителями и предназначался для обустройства проезда к источнику водоснабжения на станции Пергуба.

В результате району был причинен ущерб в размере 42 тысяч рублей.

Суд назначил виновному два года лишения свободы условно, с испытательным сроком также в два года.

Напомним, ранее глава Медвежьегорского района Максим Антипов стал фигурантом уголовного дела о растрате. Его подозревают в присвоении для личных нужд щебня, материальный ущерб составил более 250 тысяч рублей.