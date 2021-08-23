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В Карелии вышли на свободу осужденные руководители колонии, где сидели Ходорковский и оппозиционер Дадин

Новости. Криминал
09:32, 26 Августа 2021
фото: Кадр из видео: 7х7

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Экс-начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его бывший заместитель Анатолий Луист находятся на свободе больше года.

Бывший начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его экс-заместитель Анатолий Луист освободились из заключения и вернулись в Сегежу. Об этом сообщила «Медиазона». Издание уточняет, что бывшие руководители колонии больше года находятся на свободе.

В 2019 году суд приговорил Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 286 УК РФ (« Превышение должностных полномочий»). Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Анатолия Луиста приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки». Суд лишил его на два года права занимать определенные должности.

Луист вернулся в Карелию прошлым летом, за полтора года до конца срока. В июле 2020 года суд удовлетворил его ходатайство о замене неотбытой части наказания на ограничение свободы. До декабря этого года он не может покидать Сегежский район и вынужден отмечаться раз в месяц в уголовно-исполнительной инспекции.

Сергей Коссиев вернулся домой раньше своего заместителя. В апреле 2020 года суд условно-досрочно освободил Коссиева на год, два месяца и шесть дней раньше назначенного по приговору срока.

Луист работает в Сегеже таксистом, Коссиев — водителем, сообщает «Медиазона».

В сегежской колонии № 7 отбывали наказание экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и оппозиционер Ильдар Дадин.

Ильдар Дадин во время отбывания срока в сегежской колонии № 7 жаловался на пытки и издевательства со стороны сотрудников исправительного учреждения.

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