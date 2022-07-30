В Карелии осужденный напал на сотрудника колонии строгого режима

Мужчина обвиняется в дезорганизации работы колонии, сообщили в республиканском Следкоме.

Следователи сегежского отдела СК России по Карелии завершили расследование уголовного дела в отношение 44-летнего осужденного. Находящийся в колонии строгого режима мужчина обвиняется в дезорганизации деятельности учреждения.

Причиной этому послужил инцидент, произошедший 21 мая 2022 года. Осужденный за преступления против личности мужчина схватил за форму сотрудника колонии и несколько раз ударил его кулаком по лицу. Инспектор, впрочем, от ударов успел увернуться.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.