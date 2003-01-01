В Карелии от клещей пострадали 3746 человек

В Карелии продолжается сезон активности клещей.

По данным Роспотребнадзора на 24 августа, всего к медикам обратились 3746 человек из-за укусов, среди пострадавших 691 ребенок.

Неделей ранее сообщалось о 3707 случаях, то есть за минувшие семь дней было зафиксировано 39 случаев. Всего за сезон зарегистрировано 20 случаев клещевого энцефалита, в том числе 7 у детей.

Также выявлено 10 случаев заболевания боррелиозом, один из которых у ребенка. Инфицированные клещи нападали на людей в Олонецком, Пряжинском, Пудожском, Медвежьегорском районах, а также в Петрозаводске.

С начала года профилактические прививки от клещевого энцефалита получили почти 17 тысяч человек, включая 7590 детей.

Первый укус клеща в этом сезоне зарегистрировали 1 апреля в Пудожском районе.