В Карелии от коронавируса привили 60 детей

Прививки от коронавирусной инфекции пациентам с 12 лет делают в детских поликлиниках республики.

На 16 февраля двухкомпонентной вакциной для подростков Гам-Ковид-ВАК-М в Карелии привиты 60 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Министр напомнил, для того чтобы вакцинировать ребенка с 12 до 15 лет, необходимо согласие одного из родителей или законного представителя ребенка. С 15 лет необходимо согласие самого ребенка. Прививку можно сделать в детских поликлиниках.

По данным на 16 февраля с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привилось 288 163 человека, что составляет 59,5% от общего числа проживающих в республике взрослых и 74,4% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привиты 269 746 человек, что составляет 55,7% от общего числа взрослых и 69,6% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Михаил Охлопков также напомнил, что Минздравом России разрешено использовать первый компонент вакцины «Спутник V» как альтернативу однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт». Сертификат вакцинированного после прививки первым компонентом «Спутник V» будет сформирован через 21 день.

Повторно в Карелии вакцинированы уже 85 759 человек.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки выявлено 157 новых случаев коронавирусной инфекции у несовершеннолетних пациентов в республике.